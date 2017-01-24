Snapchat, Artık Hiç Olmadığı Kadar Güçlü ve Fonksiyonel!

Dünyanın en popüler sosyal medya servislerinden Snapchat, gelecek için dev bir adım attı ve hiç olmadığı kadar kuvvetli hale geldi.

Snapchat'in geliştiricileri, arayüzü eskisinden bile iyi kılmak için "gizli ileti" adındaki uygulama üstüne çalıştı. Değişiklikler bu ayın başında, pek çok iOS kullanıcısı ile buluştu. Güncellemenin en belirgin özelliği arama çubuğu. Söz konusu simgenin üzerine dokunmak, aradığınız her şeyin yanı sıra mesajlara, hikayelere, grup sohbetlerine ve kişilere hızla erişmenizi sağlıyor.

Bir arkadaşınızın profiline dokunduğunuzda, söz konusu kişinin profili hakkında küçük detaylar açığa çıkıyor. "Hikayemiz" simgesi ise bambaşka bir hikaye. Bu hikayeye çeşitli ögeler eklemek için birkaç tıklama yeterli. Uygulamaya, yeni işlevsellik opsiyonelleri atanabiliyor. Çekirdek arayüzü ve tasarımı büyük ölçüde öncüsüyle aynı olsa da, birkaç zarif değişiklik oyun planını geliştiriyor.

Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izlemeniz yeterli. Snapchat, kısacası daha önce hiç olmadığı kadar güçlü.

Ancak şunu da belirtmemiz şart: Söz konusu güncelleme yalnızca Apple iOS için geliştirildi. Android akıllı cihaz kullanıcıların biraz beklemesi gerekiyor.