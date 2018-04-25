Snapchat Arttırılmış Gerçekliği Oyunlara Dönüştürecek

Arttırılmış Gerçeklikte kullanılan lens teknolojisinden istediği verimi alamayan Snapchat, yüzümüzle etkileşime geçecek oyunlar tasarlayacak.

Snapchat’in Arttırılmış Gerçeklik için kullandığı lensler oldukça kaliteli bir yazılıma sahip; ancak yeterince ilgi çekici değiller. Kullanıcılar genellikle hislerini dışarıya vurmak ve arkadaşlarıyla kendilerinin farklı görsellerine bakmak amacıyla kullanıyorlar. Ama verilen emek ve gelirle kıyaslandığında yeterince kullanılmadıklarını söyleyebilirim.

Mobil oyunlar içinse böyle bir durum söz konusu değil, ilk çekici oyunlarda insanlar farkında olmadan saatlerini geçirebiliyorlar. Buda uygulamaların çok daha aktif olmasını ve daha fazla kazandırmasını sağlıyor. Karşımıza yeni bir fikirle gelen Snapchat, Arttırılmış Gerçeklik Lensleri ve mobil oyunları bir araya getirecek.

Arttırılmış lensler sayesinde uzaylılarla savaşırken kendinizi görebilir ve bir oyunu oynarken arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. İşleri biraz daha ilgi çekici hale getirmek isteyen Snapchat, başarılı olursa büyük emek harcadığı lenslerin kullanımını da arttırmış olacak. Bu hafta hem Android hem de iOS kullanıcılarına ilk lens oyunlarının sunulması bekleniyor.