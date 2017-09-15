Snapchat, Avatarınızı Gerçek Dünyaya Getiriyor!

Snapchat, yeni AR özelliklerini duyurdu. Yakında avatarımızla yan yana yürüyebileceğiz.

Dünya Objektif özelliği, Snapchat'e genişletilmiş gerçeklikle birlikte yepyeni özellikler ekliyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştirmenizi sağlayacak bu yeni filtreler, iPhone X’e gelen animojinin ardından geldi. Özellikle iPhone’un çıkardığı yeni telefonlarla birlikte çok iyi çalışacağını beklediğimiz animasyonlu filtreler sayesinde avatarınızı alacak ve çevrenizde bulunan bölgelere bırakacaksınız.

Hem Bitmoji, hem de Dünya Lens teknolojisinin kullanılması üzerine geliştirilen yeni özellik, avatarınızın yoga yapmasını sağlayacağı gibi çok daha farklı işlemleri de yapmanıza olanak tanıyacak.

Son derece gerçekçi animasyonlarla eğlenceli anlar yaşatmayı hedefleyen Snapchat’in bu yeni filtreleri her telefonda mükemmel doğrulukta çalışmayacak olsa da iPhone gibi AR özelliği geliştirilmiş telefonların vazgeçilmezi olacak gibi duruyor.

Apple’ın ARkit piyasasına girmiş olması, yakın zamanda Android sektörünün de bu alanda adımlar atacağını gösteriyor. Gelecekte sanal gerçeklikten ziyade artırılmış gerçekliğe daha çok önem verilecekmiş gibi duruyor.