Snapchat'i barındıran Snap Inc. yılbaşı için çalışanlarına 4 milyon dolarlık parti verdi!

Snapchat fazla başarılı bir 2017 geçirmese de, görünüşe göre maddi olarak göründüğü kadar kötü bir yıl geçirmemiş. TMZ'ye göre Snapchat'i de içerisinde barındıran Snap Inc., yılbaşında çalışanları için Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Microsoft Theater'da, 4 milyon dolarlık bir parti verdi. Ünlü şarkıcı Drake'in de sahneye çıktığı parti ise, basına yansıyana göre oldukça ilginç bir kural ile yapıldı.

Yapılan yılbaşı partisine katılan çalışanlara, fotoğraf çekme yasağı getirildi. Ayrıca fotoğraf çekilse bile katılımcılara kesinlikle paylaşılmaması söylendiği partinin fotoğrafları sızdırılsa da, Snapchat parti süresi boyunca uygulama üzerinden fotoğrafların paylaşılmasını da engelledi. Yine de Instagram'dan sızan bir takım fotoğraflara göre parti oldukça büyük gözüküyor.

TMZ'ye göre parti için yılbaşı günü dünyanın dört bir tarafından Snapchat çalışanları getirilmiş. Drake'in parasını bile Snap Inc'in CEO'su Evan Spiegel'in bizzat sanatçıya ödediği söyleniyor. Snap Inc. son 9 ayda hisse değerinden yaklaşık 561 milyon dolar kaybetmiş olsa da, görünüşe göre görkemli yılbaşı partilerini yapmaya devam edecekler gibi gözüküyor.

Açıkçası biz de duruma oldukça şaşırdık. Bu kadar gizlilikle neden bu kadar büyük bir parti yapıldığı bir kenara, parti için kendi uygulamalarına bile kısıtlama getirmişler. Yine de 2018'e girerken bilişim sektörünün en konuşulan şirketi olmayı da başardılar. Parti ile ilgili sızan fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?