Snapchat CEO’su Evam Spiegel Snapchat’in 2,657,600 hissesini, hisse başına 18,71 dolar karşılığında sattı. Satış işlemi sonucu tutar 50 milyon doları aştı.

Daha önce 2017 yılında hisse senetlerini satmamaya söz veren Spiegel’in, geçen yıl Mart ayında Snapchat’in halka arzından bu yana, ilk resmi halka açık hisse senedi satışıydı. İşlem, buradan da görebileceğiniz bir SEC dosyasında açıklandı.

Satış, önceden düzenlenmiş bir satış planına göre yapıldı ve Spiegel sahip olduğu varlıkların sadece %1’ini elden çıkardı. Ancak Spiegel, kurumun kurucusu Bobby Murphy'nin de yaptığı gibi Snapchat'ın birincil ürünü olan şirketin denetimini yine de elinde tutuyor.

Eğer bu büyük satış sonrası Spiegel’in durumunu merak edecek olursanız, mevcut servetinin 4,5 milyar dolar değerinde olduğunu söylemek isteriz.

Snapchat bu haftanın başlarında, San Francisco’da düzenlenen konferansta tartışmalı yeni güncellemeyi tekrar ele aldı.

Spieger, “Uygulamayı yeniden tasarlamayı uzun süre düşündük çünkü aldığımız tepkiler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak diğer yandan da gördüğümüz şeylerden dolayı heyecan duyuyoruz. Bunun nedeni ise aldığımız şikayetlerin bile felsefemizi güçlendiriyor olması. Bu yüzden geri dönüşlerden yola çıkarak daha iyisi için çalışıyoruz. “dedi.

Görünüşe göre Snapchat yeni bir güncelleme ile kullanıcıları memnun etmeyi planlıyor. Peki sizce yeni güncelleme de neler olmalı?