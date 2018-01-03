Snapchat Çok Yakında Zorunlu Reklamlar Sunabilir

Ülkemizde büyük bir popularitesi bulunan ve şu ana dek kullanıcılarını can sıkıcı reklamlardan uzak tutan Snapchat, çok yakında bu fikrini değiştirebilir.

Geçilemeyen reklamları hiçbirimiz sevmiyoruz, burası açık. Özellikle hevesle izlemekte olduğumuz bir videonun tam ortasına dalan ve belirli bir saniye boyunca geçemediğimiz reklamlar oldukça tat kaçırabiliyor. Piyasaya çıktığı günden beri kullanıcılarını herhangi bir zorunlu reklamla yüz yüze bırakmayan Snapchat için, bu günler son buluyor olabilir.

Bildiğiniz gibi Snapchat, tüm gelir kaynağı reklamlardan kaynaklanan bir sosyal ağ. Buna karşın geçtiğimiz Mart ayında halka arz edildiğinden beri, şirketin aylık gelir beklentilerini her ay ıskaladığını biliniyordu. Reklamların geçilebilir olması ve Snapchat kullanıcılarının profili göz önüne alındığında, reklam veren firmaların bu sebeple reklam vermekten kaçındığı da uzun süredir konuşulmaktaydı. 2017'nin Şubat ayında, Amerika çapında yapılan araştırma, Snapchat kullanıcılarının %69'unun ya her zaman, ya da çoğunlukla reklamları es geçtiği yönündeydi.

Tüm bu etkenler ışığında, Snapchat'in kullanıcı dostu reklam politikasına bir süre sonra son vermesi olası görünüyor. Planlanan reklam modeli, Youtube'da olduğu gibi çıkan reklamın belli bir süre zarfında geçilemeden, zorunlu bir biçimde izlenmesi yönünde. Yine de şirket bu konuda oldukça hassas olan dengeleri gözetmekte ve henüz radikal bir karar almış değiller.

Snapchat'in bu kadar tutulmasına sebep olan özelliklerinin artık bir çok yazılımda da olduğu düşünülürse, kullanıcı kaybetme riski de yok değil. Bakalım önümüzdeki günlerde Snapchat'in politikası ne yönde şekillenecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Snapchat geçilemeyen reklamlara sahip olursa başka programlara geçiş yapmayı düşünür müsünüz?