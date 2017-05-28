Snapchat, Drone Üretmeye Hazırlanıyor!

Snapchat, Ctrl Me Robotics'i satın alarak dronlar üretmeyi amaçlıyor.

Snapchat, yazılımda birçok şirkete ilham olduktan sonra şimdi de gözünü donanıma dikmiş gibi duruyor. Geçen yıl, birkaç giyilebilir teknolojik alet çıkarmıştı. Bu seferki hedefi ise, yeni satın aldığı Ctrl Me Robotics şirketi ile yapacağı dronlar.

Kaliforniya'daki şirket, kapanmanın eşiğindeydi. Fakat Snap, buna engel olup 1 milyon dolarlık bir anlaşma ile bu şirketi kendi bünyesine kattı. Kurucu Simon Saito Nielsen ve ekibi Snapchat şirketinde çalışmaya devam edecekler ve tabi Ctrl Me Robotics şirketinin adı aynı kalacak.

Peki Snap, bu şirketle ne yapacak? Kamerayla donatılmış dronlar, Snap'in ne işine yarayacak?

Aslında Snap, satın alımı gerçekleştirmeden bir süre önce de drone yapma fikrini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Yaptığı giyilebilir teknolojilk araçların bu dronlarla birleştirildiği düşünülünce ortaya çok ilginç ve benzersiz ürünler çıkarabilir.

En kötü ihtimalle 10 saniyede gözden kaybolan dronlar yapabilir. Şüphesiz böyle bir durum, ABD ordusunun dikkatini çekecektir ve olası bir anlaşma da müthiş kar oranlarına denk gelir.

Snapchat ile Ctrl Me Robotics arasındaki anlaşmanın detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şey ise Snapchat artık uçmaya başlayacak!