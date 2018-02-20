Son gelen güncellemeler ile kullanıcı kitlesini hiç de memnun edemeyen Snapchat'e oldukça güzel bir güncelleme geldi.

Genelde Instagram'ın Snapchat'in yeniliklerine göz koyduğunu ve Snapchat'ten özellikleri bünyesine kattığını biliyoruz. Instagram, Snapchat'i var eden anlık paylaşımları 'Hikayeler' adı altında olduğu gibi bünyesine katmıştı. Bu kez yaşanılan durum ise alıştığımızın tam tersi diyebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda Giphy ile anlaşmaya varan ve kütüphanesini bünyesine katan Instagram'dan sonra bu kervana Snapchat de dahil oldu. Yukardaki örneklerden de görebileceğiniz gibi bundan böyle attığınız "snap"lere GIPHY'nin kütüphanesindeki zengin GIF arşivinden dilediklerinizi ekleyebilecek ve daha renkli paylaşımlar yapabileceksiniz.

Son gelen güncellemelerin geri çekilmesi konusunda memnuniyetsiz kullanıcılar tarafından 1 milyonu aşkın imza toplanan Snapchat bu tür hamlelerle kitlesinin kalbini geri kazanmaya geri çalışıyor gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Snapchat'e gelen bu özelliği nasıl buldunuz?