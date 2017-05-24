Snapchat'e Oh Çektiren 'Özel Hikayeler' Güncellemesi Geldi!

Android ve iOS sürümleri için oldukça kullanışlı bir güncelleme yayımlayan Snapchat ekibi, Facebook’un bu kez kolayca taklit edemeyeceği bir özellik getirdi.

Snapchat, son aylarda farklı bir şeyler yapmak yerine kendisinin izinden gölsegesine basa basa ilerleyen Facebook’tan bir türlü kurtulamadı. Sarı takımın getirdiği her özelliği neredeyse birebir kopyalayıp bütün platformlarına getiren mavi takım, hiçbir şekilde pes etmiyor.

Gelen yeni güncellem ile kullanıcıların “Özel Hikayeler” oluşturmalarına ve sadece seçtikleri arkadaşlarıyla paylaşmalarına izin veriliyor. Yeni bir Hikaye başlatmak için “Hikaye Yarat" simgesine dokunmanız, hikayeyi yayımlarken dilediğiniz seçeneği seçerek paylaşmanız gerekiyor. Bir başka değişle özellik, belirlediğiniz bir arkadaş grubu içerisinde o gruba özel hikayeler oluşturmanıza izin veriyor.

Bu özel hikaye gruplarınızdaki paylaşımlarınız da diğer paylaşımlarınız gibi 24 saat içerisinde yok olacak, unutmayın. Google Play Store’daki Snapchat uygulama sayfasına giderek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Bol Snapler! :)