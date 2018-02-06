Snapchat, sevmediğiniz, ancak ayıp olmasın diye arkadaş listenizde tuttuğunuz kişileri susturmanızı sağlayan yeni bir özellikle geldi.

Snapchat, Facebook gibi sosyal medyaların en büyük sıkıntısı olan “rahatsız edilme” durumuna bir çözüm olacak yeni güncellemesini duyurdu. Birkaç hafta önce sessizce sunulan yeni özellikle birlikte bundan sonra sizi rahatsız etmemesini istediğiniz kişileri rahatlıkla susturabileceksiniz. İşin güzel yanı, susturduğunuz kişiler sizin onları susturduğunuzu bilmiyor olacaklar. Yani, ayıp olmasın diye arkadaşlıktan çıkaramadığınız veya engellemek istemediğiniz insanları susturarak Snapchat hesabınızı daha mutlu bir şekilde kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlarımıza her gün çok büyük bir zaman dilimi ayırıyoruz. Bu süreçte genel olarak Instagram, Facebook, Snapchat gibi sosyal medyalarda zaman geçiriyoruz. Dışarıda görmekten hoşlanmadığımız insanlar olduğu gibi, sosyal medyalarda da hoşlanmadığımız insanlar bulunabiliyor. Snapchat bu durumu düşünmüş olacak ki, kişileri susturmamız için yeni bir özellik yayınladı. Şirketin yeni güncellemelerinde bu özelliği daha fazla geliştirerek süreli susturma gibi özellikler getirmesi bekleniyor.

Snapchat’ten Instagram’a Cevap

Kısa süre önce yeni yazı tipi özelliklerini yayınlayan Instagram’a Snapchat’ten anında cevap geldi. Snapchat, uygulamaya yeni renkli metin stilleri ve çeşitli yazı tipleri ekledi. Şu anda Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da kullanılmaya başlayan yeni metin stilleri, çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma açılacak. Snapchat, kısa süre önce yaptığı büyük tasarım değişikliğiyle kullanıcılarından çok büyük eleştiriler almıştı. Zaten uzun bir süreden beri Instagram’ın altında ezilen şirket, tasarım değişikliğinin tutmamasının ardından son denemelerinden biri olan “rahatsız edilmeme” seçeneği üzerinde ilerledi. Sessize alma özelliği Snapchat’i ne kadar süre idare eder bilinmez, ancak tek başına çok büyük bir faktör yaratacağını düşünmüyorum.