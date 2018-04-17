Snapchat, kullanıcılarına yeni bir özelliğin müjdesini verdi. Kullanıcılar, Lens Studio’ya eklenen yeni şablonları kullanarak adeta şekilden şekle girebilecek.

Kullanıcıların artırılmış gerçeklik nesnelerini oluşturmalarına izin veren Snapchat, şimdi de herkesin kendisine özel filtre oluşturmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda kısa süre içerisinde 30.000’den fazla filtre yaratılan platform, özellik sayesinde yeni kullanıcı kitlesine de sahip oldu.

Henüz beta aşamasında olan özellik, içerik oluşturucuların basit yüz filtrelerini beş dakika gibi kısa bir sürede oluşturmasında izin veriyor. Bunun yanı sıra şirket, Snapchat ekibinin filtre oluşturan insanlarla bağlantı kurmasına ve doğrudan destek vermesine olanak tanıyan bir ‘Resmi İçerik Oluşturucu Programı’ uygulamasını da başlattı.

Her türlü entegrasyon ve şablonun bulunduğu Lens Studio, artık Giphy ile bütünleşerek özel lenslerinizde GIF kullanmanızı da mümkün kılacak. Tüm bunları yapmak ise oldukça kolay bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Sadece kamerayı kendinize tutarak ekranı yukarı doğru kaydıracağınız uygulama, muhtemelen Snapchat’in durağan kullanımını da canlandıracaktır. Peki konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Snapchat’in bu girişimi nasıl olmuş?