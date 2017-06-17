Ortaya çıkan son istatistiklere göre geçtiğimiz gün yaşanan %5'e yakın düşüşle birlikte Snapchat'in hisseleri 17 dolara kadar düştü.

Hatırlayacağınız üzere Snapchat tam da Snap Inc. şirketiyle halka arz olmaya hazırlanırken Facebook, Snapchat'i popüler kılan 'Hikayeler' özelliğini neredeyse aynı mantıkla Instagram platformuna dahil etmiş ve Snapchat'in temellerinin dayandığı özelliği aslında bir bakıma çalmıştı. Elbette bu fikir tamamen farklı kodlarla Instagram'a aktarıldığı için Snapchat, Facebook'a karşı hukuki bir yol izleyemedi.

Daha Snapchat, Instagram'ın 'Hikayeler' özelliğini kendi platformuna almasının şokunu atlatamadan diğer Facebook şirketleri WhatsApp ve Facebook'un kendi sosyal ağı da bu özelliği kendi platformuna entegre etti. Bu çalışmalardan sonra Instagram'ın 'Hikayeler' özelliği sıkça kullanılır hale gelirken Snapchat aktifliğini yitirdi. Bir süre sonra yine ek özelliklerle durumu toplarlayan Snapchat, Snap Inc. isimli şirketiyle halka arz edildi.

Halka arzından sonra 17 dolardan işlem görmeye başlayan Snapchat hisseleri 24 dolara kısa bir süre içinde yükseldi ve halka arzından sadece bir hafta sonra şirketin hisseleri 30 dolara dayandı. Her şey tekrar yoluna girmiş gibi gözükürken Snapchat, beklemediği bir düşüş yaşamaya başladı ve dün yaşanan %4'ün üstünde bir düşüşle Snapchat hisseleri 17 dolara gerileyerek başladığı yere geri döndü.

Aslında böylelikle Snapchat'i satın almak isteyince satın alamayan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Snapchat'i bitirme planları istediği gibi işlemiş oldu. Tabii Snapchat için hala hiçbir şey bitmiş değil. Şirket eğer hızlı bir atılımla reklam gelirlerini arttırırsa tekrar sektörel olarak başarısını sürdürebilir.