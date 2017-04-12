Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, Facebook'un Snapchat'ten esinlendiği özelliklerden sonra değer kaybetmeye başladı.

Çıktığı andan itibaren gençlere yönelik sosyal ağ olarak adını sıkça duyduğumuz ve bir anda dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Snapchat'in temelini oluşturan Hikâyeler özelliğinin Facebook tarafından Instagram'a tabiri caiz ise kopyalanmasyla birlikte Snapchat, önemli sayıda kullanıcı kaybı yaşamaya başladı.

Üstelik Facebook, Snapchat'tan esinlendiği bu özelliği sadece Instagram ile sınırlı tutmayarak Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi diğer sosyal ağ uygulamalarına da getirdi. Bu durum, Snapchat'in Snap Inc. olarak halka arzını da etkiledi. Piyasaya değeri 20 milyar doları aşan Snapchat, son dönemlerde hisse kaybı yaşamaya başladı.

Snapchat'in hisse değerlerine bakıldığında Snapchat'in inişli çıkışlı hisse değerlerine sahip olduğu görülse de şirketin özellikle son 1 ayda zireye ulaştığı döneme yakın bir hisse değerine yaklaşamadığı görülüyor.

Şimdi ise Snapchat, yeni özellikler ekleyeek tekrar Snapchat'i daha popüler bir platform yapmak üzerine çalışacak. Şirketin gidişatını ilerleyen günlerde göreceğiz.