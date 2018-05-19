Tahmin edersiniz ki alışkanlıklar bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada uygulamalara gelen güncellemeler de ilk etapta kullanıcıların itirazlarına neden olabilir. Ancak Snapchat CEO’su Evan Spiegel, bu konuda kararlı olmuş olacak ki, tüm uyarılara rağmen tasarımı yenilemekte inat ediyor.

Uygulamalar bazı zamanlarda tasarımı yenilemenin, kullanımı kolaylaştıracağına inanıyorlar. Ancak biz kullanıcıların cephesinde bu durum her zaman yarar sağlamıyor. Snapchat kurucu ortağı ve CEO’su olan Evan Spiegel’de çeşitli nedenleri sebep olarak göstererek, oldukça büyük uyarılar almasına rağmen tasarımı değiştirmeye çalışıyor.

Online dünyada aktif olan ve yüksek takipçili sayfaları yöneten üyeler de dahil birçok kişi, uygulamanın yenilenmesi konusunda tepki gösterdiler. Fakat Spiegel gerçekleştirdiği Uzak Doğu gezisinde gördüğü bir dizi uygulamadan ilham aldığını ve uygulamanın değişeceğini işaret etti. Uygulamanın kullanıcılar ve onların mutluluğu için geliştirilmiş olduğunu düşünürsek, bu inat Spiegel’e yarar sağlamayacak gibi görünüyor.

Güncellemelerin birkaçı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kullanıcılara ulaştı ve sonrasında uygulamada çok fazla üye kaybı gözlendi. Markaların yarattığı içerikler ile arkadaşlarınızdan gelen içerikleri ayıran güncelleme, tüm itiraz ve tartışmalara rağmen yayınlandı. Şunu da söylemekte yarar var ki, bu itirazları sadece kullanıcılar gerçekleştirmedi. Aynı zamanda işin mutfağında olan mühendis ve tasarımcılar da onaylamadı, ancak bu noktada Spiegel riskli bir adım atmayı tercih etti. Gelecek zamanlarda Spiegel’in inadının fayda sağlayıp sağlamadığını ise hep birlikte göreceğiz.