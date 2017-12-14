AR içerikler oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekme yarışına yeni bir araçla dahil olan Snapchat, Lens Studio'nun geliştiricilerin dikkatini çekeceği umudunu taşıyor.

Snap daha geniş bir yapımcı kitlesine açılıyor. Perşembe günü Lens Studio’yu yayınlayan firma, geliştiricilerin bu programla Snapchat için arttırılmış gerçeklik deneyimleri inşa etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Windows ve Mac üzerinde masa üstü uygulaması olarak kullanılabilen araç, Facebook’un bu hafta yayınladığı AR Studio adlı aracıyla benzerlik gösteriyor. Bu alanda Google ARCore adını verdiği bir aracı geliştiricilerin kullanımına sunarken, Apple ise ARKit ile bu alana dahil oluyor. Snapchat, tasarımcıların, günlük 173 milyon aktif kullanıcısı olan topluluğu için kendi sistemini kullanmayı tercih edebilecekleri beklentisi içerisinde. 2015 yılında yayınlanan mercekler (ya da yüz filtreleri) adlı uygulamayı kullanmakta olan Snapchat kullanıcıları, AR’a oldukça vakıflar.

Snap’in kamera platformu başkan yardımcısı olan Eitan Pilipski “Bu işi 2.5 yıldan fazla bir süredir yapıyoruz. 3.000’den fazla lens yaparak yeterince bilgi toplayarak, kullanıcılar için yeterince basit hale getirmeye gayret ettik” diyor.

Snapchat’in aracını kullanmak oldukça kolay. Pilipski, sadece deneyimli geliştiricileri değil, aynı zamanda illüstratör ve 2D tasarımcılarının da dikkatini çekme beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Snapchat, Lens Studio geçtiğimiz yıl içerisinde beta sürümünde iken, aracın denenmesi ve daha iyi hale getirilmesi için sanatçı ve öğrencilerle birlikte çalışmıştı.

Snap’in bu araçtan beklentisi, özellikle Snapchat için tasarlanmış AR etkileşimler oluşturularak, kullanıcıların uygulama ile daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak.

Snap aynı zamanda yaklaşık 58 milyon kullanıcısının Snapchat’te AR’ı, günde ortalama 3 dakika boyunca kullandıklarıyla övünüyor. Dans eden ‘hot dog’ lensi, bir ayda 1.5 milyar kez görüntülenmişti.