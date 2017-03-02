Snapchat, Halka Arz İşlemi ile Piyasa Değerini Uçurdu!

Snapchat, halka arz işlemi konusunda ne denli doğru bir karar aldığını ilk günden gördü.

Bir süre önce halka arz işlemi için Amerika Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu'na başvuran Snapchat, TSİ 19.30 civarında hisse başına 17 dolardan halka sunuldu.

Bu hamlenin ardından 2 saat sonra hisse başı değeri 25.75 dolara çıkan Snapchat, %51 oranında da prim yaptı.

3 sene önce benzer bir hamle Twitter'dan gelmiş ve sosyal medya devi şirket, halka arz işleminin ardından piyasa değerini arttırmıştı. Fakat Snapchat, bu konuda Twitter'dan daha fazla bir başarı elde etti diyebiliriz.

1 saat içinde 100 milyon hissesi el değiştiren Snapchat, toplamda da 200 milyon hisseyi 17 dolardan satarak 3,4 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başarmış. Elde edilen geliri altyapı harcamalarına, yeni iş gücüne ve ar-ge çalışmalarına harcaması beklenen Snapchat'in bu işlemler sonucunda piyasaya değerinde yaşanan artış da fena değil.

Şu an için Snapchat'in piyasa değeri 36 milyar dolar. Bir diğer yandan Twitter'a baktığımızda ise bu rakam 11-12 milyar dolar civarında.

