Snapchat, Facebook ve Instagram’ın sürekli olarak kendisine ait özellikleri kopyalamasıyla mücadele için başka bir yol bulmuş gibi görünüyor.

Şirket, hikaye özelliğini mobil uygulamasının ötesine taşımaya hazırlanıyor. Şirket “Stories Everywhere” (Hikayeler Her Yerde) isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde Snapchat Hikayeleri başka uygulama ve web siteleri üzerinde de görüntülenebilecek.

Buna göre Snapchat uygulamaları artık uygulama dışında ad embed kodlarla gösterilebilecek. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında artık Snapchat içeriklerini paylaşmak mümkün olacak ve kullanıcılar web tarayıcısı üzerinde Snapchat linklerini çalıştırabilecekler.

Cheddar isimli sitede yayınlanan habere göre, şirketin Twitter'dan esinlenlenerek bu fikri hayata geçirmeye karar vermiş olabileceği yazıyor. Hatırlayacağınız üzere popüler mikro blog sitesi 2011 yılında web sayfalarına tweet yerleştirilebilmesine olanak sağlamıştı. Snapchat, Hikayelerin sadece mobil ortamda değil web'de de paylaşılmasına izin vererek daha fazla kullanıcının bu özelliği kullanmasını sağlamayı umuyor.