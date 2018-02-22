Snapchat’in bugünlere gelmesi konusunda en etkili isimlerden birisi, magazin gündeminden eksik olmayan Kardashian ailesinin genç üyesi Kylie Jenner. Kendisi, Twitter hesabından yaptığı bir dizi açıklamayla sosyal medya platformunun ölümünü ilan etti.

Snapchat, geçtiğimiz yıl Facebook’un satın alma teklifini reddetmiş ve bu cesur hareketle kendisini daha da geliştirmek istemişti. Ardından Facebook, Snapchat’in sembol haline gelen özelliklerini bir bir kopyalamaya başladı ve bu özellikleri tüm platformlarına dağıttı. Bu durum ilk başlarda tepkiyle karşılansa da Snapchat’in kullanıcı sayısı azalmaya başladı. Şirket hisselerinin büyük çoğunluğunu eritti.

Duruma çare olacak tek şey tasarım değişikliği gibi görünüyordu. Snapchat, CEO’su Evan Spiegel’in ağzından bu değişikliği duyurdu ve bir risk daha aldı. O gün bugündür büyük bir hızla kullanıcı kaybeden uygulama, artık kan ağlıyor.

Snapchat’in büyümesini sağlayan en önemli şey ünlü kullanıcılar olmuştu.

Kardashian ailesinin gündemden düşmeyen genç üyesi Kyle Jenner bu ünlülerden biriydi:

"Yani artık kimse Snapchat'i açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü."

"Seni hala seviyorum Snap... benim ilk aşkım"

24 milyon takipçisi olan Kylie gibi bir isim, Snapchat’in gözünden bakıldığında milyonlarca kullanıcıdan daha büyük bir kayıp. Kylie ve Snapchat arasındaki bu bağ ticari bir ilişkiye bile dönüşmüştü. İnsanlar Kylie sayesinde Snapchat’e akın etmişlerdi. Sonuç olarak beklenmedik bir darbe yediler.

Kylie Jenner, daha önce de yeni tasarımdan dolayı dert yanmıştı:

"Yeni Snapchat'i henüz gördüm. Bunun hakkında nasıl hissettiğimi gerçekten bilmiyorum! Peki siz neler düşünüyorsunuz çocuklar?"

Kitleler üzerinde etkisi olan ünlü bir simanın uygulama hakkında yaptığı yorumlar hiç de iç açıcı gözükmüyor. Yakın zamanda hisselerini satan Snapchat CEO’su Evan Spiegel de muhtemelen krizin farkında.

Bakalım yakın zamanda Snapchat’in başına neler gelecek? Bize soracak olursanız geleceği pek de parlak görünmüyor.