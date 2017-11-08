Son 1 yıldır Facebook, kısa sürede yıldızı parlayarak devleşen Snapchat’in kuyruğuna takıldı. Snap Inc. CEO’su Evan Spiegel, markalarının ve sistemlerinin yeniden hayata tutunması için planladıklarını anlattı.

Snapchat ile hayatımıza giren “snap atmak” deyimi artık Snapchat’e özel değil. Facebook, kendi uygulaması da dahil, son 1 yıldır Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarında benzer özellikler getirdi. Hatta Instagram’da adı Hikayeler olan çakma özelliğin günlük kullanıcı sayısı Snapchat’i geride bıraktı.

Snap Inc. olarak duruma el atmak için epey geciken Evan Spiegel ve ekibi, Facebook gibi bir dev ile verdikleri savaşta yeni formüller arıyorlar. Beklenilen büyümenin çok çok altında kalan şirket, Wall Street borsasında dibi boylarken, kullanıcıları bir bir uygulamadan soğumaya başladılar. Spiegel Snapchat’in herkesin hoş karşılamayacağı bir hamle yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Özellikle yaşı genç nesilden yüksek olan insanların bile kolaylıkla anlayacağı şekilde yeniden tasarlanacak Snapchat, yeni algoritmik yazılım temelleriyle Hikayeler sayfasını da güçlendirecek. Yenilik reçetesinin kalan kısmına bizzat Spiegel’in ağzından devam edelim:

Yeniden bir tasarım, makine öğrenimi ve risk:

"Yıllardır en çok duyduğumuz şey Snapchat’in tasarımının çok karmaşık olduğu. Ekibimiz bu geri bildirimlere yanıt verecek yenilikle üzerinde çalışıyor. Kullanım kolaylığı sağlamak için Snapchat’i yeniden tasarlıyoruz. Yeni tasarımımızın kullanıcılarımız tarafından nasıl karşılanacağını ya da bize vereceği muhtemel zararların boyutunu bilmiyoruz. Uzun vadede işimize yarayacağına inandığımız riskleri almak istiyoruz.”

"178 milyon günlük aktif kullanıcımızın her birine kendi yeni Hikayeler deneyimi kazandıran bir çözüm geliştiriyoruz. Kurmak için çok çalıştığımız Hikayeler platformunun editoryal bütünlüğünden ödün vermeksizin, makine öğrenimini büyük avantajlarından yararlanıyoruz. Arama ve Haritalar konusundaki çabalarımızın bir parçası olarak, her gün milyonlarca Öykü dizisi oluşturuyoruz. Yani, gerçekten kişisel bir deneyim sağlamak için gerekli olan içeriğin uzun plan aşamaları için çalışıyoruz. Doğru hikayeleri doğru kitleye göstermenin bizim odak noktamız olduğunu düşünüyor ve ticari ortaklıklarımızı genişletmeye çalışıyoruz.”

Elbette Evan Spiegel böyle bir durumdayken yatırımcılarını kaybetmek istemeyecektir. Çünkü teknoloji dünyasındaki şirketleri ayakta tutan şey, ellerinde bulundurdukları aktif kullanıcılara ulaşmak isteyen diğer şirketlerdir.

Yeni bir algoritma daha seri ve pratik kullanım gibi fikirlr kulağa hoş gelse de Spiegel’in de söylediği gibi bütün bu çaba boşa çıkabilir. Snapchat’in acilen toparlanması ve Facebook karşısında tamamen yok olmadan yoluna devam etmesi gerekiyor. Umarız Spiegel, modern dünyanın katma değerlerinden birisi olan Snapchat için en doğrusunu yapıyordur.