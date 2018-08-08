Snapchat, İkinci Çeyrekte 3 Milyon Aktif Kullanıcı Kaybetti

Snapchat, ikinci çeyrek raporlarını açıkladı. Raporlara göre şirket, ikinci çeyrekte 3 milyon günlük aktif kullanıcı kaybetti. Bununla birlikte şirketin 2. çeyrek gelirleri beklenin üzerinde gerçekleşti.

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, Instagram’ın ‘Hikayeler’ özelliğini yayınlamasıyla birlikte başladığı kullanıcı kaybetme trendine devam ediyor. Şirket tarafından açıklanan raporlara göre Snapchat, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içine alan yılın 2. çeyreğinde 3 milyon günlük aktif kullanıcı kaybetti.

Fakat Snapchat’in düşüşünü sadece Instagram Hikayeler’e bağlamak çok da doğru olmaz. Snapchat, bu yılın başlarında uygulamaya yeni bir ‘nefes’ getirmek için arayüzünü güncelledi. Fakat sadık Snapchat kullanıcıları yeni arayüzden hiç memnun kalmadı ve şirketin eski arayüzü geri getirmesi için Change.org’da bir kampanya bile başlattı.

Snapchat, her geçen gün erimeye ve aktif kullanıcı kaybetmeye devam etse de şirketin ikinci çeyrek geliri Wall Street’in tahmininin bile üzerine çıktı. Wall Street, şirketin ikinci çeyrekte 250 milyon dolar gelir elde edeceğini öngördü. Snapchat ise yayınladığı rapor ile ikinci çeyrek gelirlerinin 262 milyon dolar olduğunu duyurdu.

İlginç bir şekilde Wall Street, Snapchat’in sürekli olarak kullanıcı kaybetmesini göz ardı etti ve şirketin beklenenden yüksek bir gelir elde etmesine odaklandı. Bu durum, Snapchat hisselerinin kısa süreliğine de olsa artış yaşamasına neden oldu. Kendini sürekli olarak geliştiren Instagram ile rekabet içinde olan Snapchat bakalım kendisi için nasıl bir yol belirleyecek.