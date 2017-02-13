Snapchat ile Karıştırıldığı İçin Hisseleri %98 Artan Şirket

Snapchat ile isim benzerliği nedeniyle karıştırılan bir şirketin hisseleri tavan yaptı.

Sosyal medya uygulamaları arasında en fazla kullanılanlardan biri olan ve popülerliği her geçen gün artan Snapchat, buna karşın Facebook'un hem kendi platformu hem de Instagram ve Messenger'da Snapchat özelliklerini araklaması sebebi ile borsadaki büyümesinde duraksamalar yaşamıştı.

Daha sonrasında ise sosyal medya devi, halka arz çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu. Fakat Snapchat'in borsaya açılacak oluşu çok alakasız bir firmanın ciddi oranda işine yaradı.

Snapchat, halka arz işlemi için Amerika Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu'na başvurusunu yapmıştı. Fakat şirketin borsaya açılma tarihi olarak Mart-Nisan ayları beklenmekteydi. İşte bu nedenle borsada Snapchat'i kollayan yatırımcılar, isim benzerliği sebebi ile Snap Interactive şirketine yüklendi.

Birden fazla online flört uygulamasının sahibi olan Snap Interactive'in Snapchat ile olan isim benzerliği, hisselerinin de ciddi oranda yükselmesine yaradı. Pek çok yatırımcı Snap Interactive hisselerini alınca şirketin hisse değeri 1 ayda %98 arttı.

Aslında bu durum, bir bakıma Snapchat'e olan talebin ne denli yoğun olduğunun da bir göstergesi. Günümüzde, ABD'de sosyal medya kullanan kullanıcıların %32'si Snapchat kullanmakta. Özellikle Avrupa ülkelerinde de Snapchat benzer oranlarda kullanılan, oldukça popüler bir uygulama konumunda.

Şirketin halka arzı konusunda kesin bir tarih mevcut değil fakat sosyal medya devinin bu adım sonucunda 3 milyar dolardan fazla net gelir elde etmesi bekleniyor.