Snapchat, İlk Televizyon Reklamını Yayınladı

Snapchat, ilk kez televizyon için bir reklam filmi hazırladı. Reklam filminin odağı ise, uygulamanın gündelik hayata ne kadar renk katacağı üzerinde duruyor.

Snapchat, son dönemde sunduğu yeni özellikler ile ilgi görmüştü. Popülaritesini bir türlü tutarlı bir şekilde devam ettiremeyen Snapchat, dönem dönem yeni özellikleri sayesinde ilgi odağı oluyordu. Şirket, attığı yeni adım ile de kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Televizyon için hazırladıkları reklam kampanyasını NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nin finalinde gösterime sunan Snapchat, hazırladığı 60 saniyelik reklam filmi ile bir hayli ilgi gördü.

Reklam filminde kendini 'hayatı eğlenceli ve renkli hale getiren' bir kamera olarak tanımlayan Snapchat, aynı zamanda bildiğimiz kameralardan farklı olarak ne kadar kullanışlı olduğunu da vurguluyor. Uygulamanın sunduğu AR özelliklerini, bağlantı halinde olabileceği diğer uygulamaları ve tüm kullanım alanlarını baaşarılı bir şekilde aktaran reklam filmi, Snapchat'in aynı zamanda alternatif bir sosyal platform olduğunu da belirtiyor.

Snapchat'in durumu son dönemde pek de iç açıcı değil ve kaybettikleri başarıyı yakalamak için çabalıyorlar. Bu reklam filmi de bunun bir kanıtı diyebiliriz. Ancak ne kadar etkili olacağını kestirmek mümkün değil. Üstelik kısa süreli bir başarı yakalasa da, bunun kalıcı olup olmayacağı da garanti değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Snapchat yeniden eski başarılı günlerine geri dönebilir mi?