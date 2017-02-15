Snapchat Bir Akıllı Telefonu Çıkarsa Nasıl Olurdu?

Mediakix’in hazırladığı konsept telefona göre Snapchat gaza gelip bir akıllı telefon çıkartırsa nasıl bir telefon olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir gözlük üreten Snapchat, akıllı telefon işine de girse nasıl bir telefon görürdük? İşte bu soruyu düşünüp kendilerinde güzel bir şekilde cevaplayan Mediakix, bir konsept çalışma ile Snap isimli telefon ortaya çıkarmış.

Tamamen Snapchat odaklı bir telefon olarak yapılan çizim ve özelliklere baktığımızda teknik detaylar yerine işletim sisteminin özelleştirme odaklı olduğunu görmekteyiz. Yani Android değil de Snapchat OS işletim sistemine sahip bir telefon olarak düşünmek gerekli.

360 derecelik çekim yapan bir kamera, deklanşör tuşu, ses ve filtre değiştirebilecek ses tuşları gibi tasarım detaylarına sahip olan telefonun ana ekran tuşu ise sizin direkt olarak Snapchat’e girmenizi sağlıyor.

Kilit ekranında saat ve tarih dışında Snapchat bildirimlerini gösteren bir arayüze sahip olan telefonda 3. parti uygulamalar direkt olarak Snapchat’e entegre olabiliyor ve yazışırken anında ekran görüntüsünü Snap olarak atabiliyorsunuz. Aynı zamanda dahili GPS özelliği sayesinde çevrenizdeki arkadaşlarınızı ve snap atılan noktaları da görebiliyorsunuz.

Sonuç olarak tamamen Snapchat odaklı bir telefon konsepti hazırlayan Mediakix’in bu çalışması elbette gerçek olmayacaktır. Yani eğer Snapchat bir telefon yapmaya kalkarsa Snapchat OS gibi bir sistem ile sınırlandırmak yerine Android üzerinden gitmesi çok daha makul ve mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum.