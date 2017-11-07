Snapchat'te dün gerçekleşen bir hatadan dolayı Snapchat ifadeler özelliği bazı kullanıcılarda bir süre kullanılamadı. Genç 'Snapchatter'lar konuyu büyüterek geliştiricileri şikayet yağmuruna tuttu.

Bazı Snapchat kullanıcıları, pazartesi gününe ‘korkunç’ bir şekilde başladılar. Uygulamada gerçekleşen bir hatadan dolayı bazı kullanıcıların sohbet ettikleri kişilerin yanında bulunan Snapchat ifadeleri yok olmuştu. Kullanıcılar bu ‘önemli’ hatadan dolayı Snapchat’i şikayet yağmuruna tuttular.

Snapchat ifadeleri, uygulamada en fazla sohbet ettiğiniz kişiler gibi ‘özel’ kişilerin yanında emojiler çıkmasına neden olan ‘faydalı’ bir özellik. Fakat bir hatadan dolayı bu özellik bazı kullanıcılarda çalışmamaya başladı ve kullanıcılar, kimlerle ne sıklıkta konuştuklarını öğrenemediler.

Gelen şikayetler üzerine Snapchat Destek Twitter hesabı bir tweet atarak sorundan haberdar olduklarını ve çözmek için çalıştıklarını bildirdi. Snapchat’e gelen şikayet tweetlerindeki yaş ortalaması ise bu ‘sorunun’ neden bu kadar büyütüldüğünün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Umarız genç kardeşlerimizin dertleri hep bu minvalde olur.