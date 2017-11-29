Evan Spiegel, Snapchat'in bugüne kadarki en radikal tasarımı olan yeni dizaynı 60 saniyelik bir anlatımla özetliyor. İçeriğin tercümesi video altında yer alıyor.

"Bugün snapchat’i daha kişisel hale getiriyoruz. Sosyal medya hakkında duyduğumuz şikayetlerden biri, arkadaşlarınızdan gelen resim ve videoların, yayıncı, fenomen ve yapımcılardan gelen içerikle karışıyor olmasıyla ilgili. Tabii ki arkadaşlarınız onlarla ilişkili değiller. İşte bu nedenle bugün sosyal’i medyadan ayıracak, Snapchat’i irtibatta bulunduğunuz kişiler etrafında yeniden organize ederek daha kişiye özel hale getireceğiz. Snapchat, bir şeyler oluşturmaya teşvik etmek ve çevrenizi keşfetmeniz için ilham vermek üzere kamerayı açar her defasında. Kameranın sol köşesinde her gün görüştüğünüz arkadaşlarınız bulunurlar. Sağ köşesinde ise yayıncılardan ve yapımcılardan gelen içeriklerin görülebileceği ve sadece sizin için kişiselleştirilmiş bir alan yer alır. Snapchat’i ilk yaptığımızda, resimlerle konuşarak kendinizi daha kolay bir şekilde ifade etmenizi sağlamıştık. Bugün ise kendinizi ifade etmek istediğiniz arkadaşlarınızı bulmanızı kolaylaştıracağız. Konuşmak istediğinizde onları orada bulacaksınız. Bu değişikliklerle Snapchat’in size daha aşina gelmesini sağlayacağımızı, arkadaşlarınıza kendinizi ifade edebileceğinizi ve sevdiğiniz daha fazla içeriği keşfedebileceğinizi umuyoruz."