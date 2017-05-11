Snapchat’in CEO’sundan Facebook’a İlk Ağır Gönderme Geldi!

Snapchat’in kurucusu ve CEO’su olan Evan Spiegel, son zamanlarda Facebook’un ve Instagram’ın Snapchat’e has özellikleri kendilerine entegre etmesiyle ilgili konuştu.

Gerçi son günlerde ortalık biraz duruldu -belki de kopyalamadık özellik kalmamıştır, ondan da olabilir- fakat Facebook ve Instagram, neredeyse gönderdikleri her güncellemede Snapchat’e ait bir özelliği kendilerine entegre etmişlerdi. Hatta bu durum artık önüne geçilemez boyutlara ulaşmış ve sonunda başta Facebook olmak üzere Instagram ve WhatsApp kullanıcıları, bu durumdan şikayetçi olmuşlardı.

Dün Snapchat’in yatırımcılarına hitap eden şirketin CEO’su Evan Spiegel, "Eğer önemli işler yapıyorsanız birilerinin çıkıp sizi taklit edeceği fikrine alışmanız lazım" diyerek Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’e ciddi bir göndermede bulundu. Zuckerberg, daha önce ‘satın alamıyorsan kopyala’ şeklinde bir ifade kullanmıştı. Spiegel’in sözleri, akıllara Zuckerberg’in bu sözünü getirdi.

Facebook için geçerli olmasa da Instagram’a gelen ‘Hikayeler’ özelliği, işe yaramış gibi duruyor. Zira Instagram, her gün 200 milyon kullanıcısının ‘Instagram Hikayeler’ özelliğini kullandığını açıklamıştı. Zamanında Snapchat’e 3 milyar dolarlık bir teklifte bulunan ve şirket tarafından ret cevabı alan Facebook, buna misilleme olarak Snapchat’in özelliklerini klonlama yoluna gitmişti.