Microsoft, 'herkes yapıyorsa ben de yapmalıyım' diyerek Skype mobil uygulamasına yapay zeka destekli fotoğraf efektleri getirdi. Bu güncelleme ile birlikte özel fotoğraf efekti bulunmayan neredeyse tek uygulama e-Devlet oldu.

Eğer daha önce Snapchat, Instagram Hikayeler ya da Facebook Hikayeler’den en az birini kullandıysanız yapay zeka efektleri ve fotoğraf filtreleri kulağa yabancı gelmeyecektir. Snapchat ile başlayıp diğer platformlara da sıçrayan yapay zeka efektleri artık Microsoft’un çevrimiçi ‘iletişim’ uygulaması Skype’da da bulunuyor.

Ne yazık ki Skype mühendisleri, bir iletişim uygulaması geliştirmeleri gerektiğini unuttular. Bu nedenle artık Skype kullanıcıları fotoğraflara yüz çıkartmaları, efektler, etiketler hatta hava durumunu ekleyebilecekler. Bu güncellemenin Instagram ve Snapchat gibi diğer platformları nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Skype’ın açıklamasına göre fotoğraf efektleri günlere göre değişiklik gösterecekmiş. Bu nedenle özel bir efekt görmek isterseniz özellikle tatil günlerinde uygulamayı kontrol etmeyi unutmayın. Tabi fotoğraf efektleri kullanan başka bir uygulama kullanıyorsanız başka, gerçi efekt kullanmayan uygulama kalmadı galiba.

Tabi buradaki asıl soru; Skype böyle bir güncellemeye neden ihtiyaç duydu? Fotoğraf efektleri Skype’ı daha iyi bir uygulama yapar mı ya da yeni kullanıcılar kazandırır mı? Bu soruların yanıtları kişiden kişiye değişir ancak bir gerçek var ki kimse ‘Skype’a fotoğraf efekti gelmiş, Snapchat’i siliyorum’ demeyecektir. Ya da derler mi? Yok artık!