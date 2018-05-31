Sosyal medya komik manzaralarla karşılaşmak için en uygun ortamlardan biri olmuş durumda. Bugün ise doğum günü pastası üflerken farkında olmadan dinozor poposu yiyen baba gündemde.

Snapchat, ilk çıktığı günlerdeki popülaritesini bir daha asla yakalayamadı ve insanlar uygulamayı artık çoğunlukla arada bir komik filtrelerini denemek için kullanıyorlar. Günümüzde artırılmış gerçekliğin de artık yaygın olarak kullanılması sayesinde, uygulama gerçekten de komik görüntülere sahne olabiliyor. O filtrelerden bir tanesi de bir Twitter kullanıcısını aniden herkes tarafından konuşulur hale getirdi.

@sammillzz isimli Twitter kullanıcısı, babasının doğum günü pastasını üflediği anı videoya çekiyormuş ve bunu yaparken nedense dinozor filtresini tercih etmiş. Oldukça şahane bir zamanlama ve dinozorun konumuyla da ortaya gerçekten komik bir manzara çıkmış.

Tabii ki böyle komik videolar internette anında umulmadık bir hızla yayılıyor ve @sammillzz'in de başına aynı şey geldi. Video bir anda milyonlarca izlendi ve sonrasında Instagram'da da yayıldı. Bunun üzerine de eğlenceli bir açıklama yapan ve babasından da olaya dair eğlenceli bir mesaj ileten @sammillzz, herkesin aklına gelen o soruyu da(!) yanıtladı;

'Babam herkesin bilmesini istiyor; bir dinozor poposu yemedi'