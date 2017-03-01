Snapchat’in Geliştiricileri Drone üretecek!

Snapchat'in geliştiricisi Snap Inc'in gözü yükseklerde! Firmanın bir drone modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Snap Inc., firması adını geliştirdiği Snapchat uygulamasıyla tanıttı, hatta kimilerine göre şansa bala olan yükselişinide Snapchat uygulamasına borçlu. Aslında farklı otoritelerin bu yükselişi şans olarak algılamaları temelsiz bir söylemden öteye gidemiyor. Son günlerde WhatsApp’a bile getirilen meşhur snap özelliği İnstagram’daki uyarlaması kadar hoş karşılanmadı. Kısacası bu yükseliş eğer şans olsaydı, zaten bayrağı elinde taşıyan Facebook kendi uygulamalarına bu güncellemeyi getirmezdi.

Nitekim Snap Inc. firmasının gözü yükseklerde! Teknoloji dünyasının yeni takıntısı drone arenasına çıkacak olan firma, paylaşılan görüntülerin ulaşılması zor yerlerden olmasını ve etkileşimin daha da artmasını istiyor. Bu atılım sektöre karşı “Abicim bakın, biz sadece bir yazılım firması değiliz, donanım da üretebiliyoruz” gösterişi olarak yorumlanabilir.

Firmanın kamera donanımı alanında ilk işi aslında bu değil. Bildiğiniz gibi Snapchat'in bu haberimize konu olan drone atılımından önce kameralı gözlüğü olan Spectacles oldukça beğenilmişti.

Fakat drone atılımının bir söylenti olduğunu belirtmek gerekiyor. Firmanın bunu yapmak için önünde herhangi bir engel bulunmasa da hedef kitlesine yönelik daha eğlenceli sonuçlar veren ve bildiğimiz dronelardan farklı bir ürünle piyasada olması bekleniyor. Belki elde rahatça tutulabilir ya da saatlerimiz gibi kolumuzda taşıyabileceğimiz efsane bir iş ortaya çıkabilir. Snap Inc. söz konusu olunca sonucun ne olursa olsun ilginç olacağı su götürmez bir gerçek.

Şimdilik Snapchat'in drone girişimi için nasıl olacağına dair bir detay olmasa da günümüzde popülaritesi iyice artan drone dünyasında DJI ve Parrot gibi dev markalar karşısında neler yapcağı ise merak konusu. Bakalım Go Pro'nun Karma'sı gibi kötü bir drone mu göreceğiz, yoksa gerçekten dikkat çekecek mi? Merakla bekliyoruz.