Giyilebilir Snapchat olarak tanımlanan ‘Spectacles’ gözlükler yeni şık ve hafif tasarımı ile V2 modeli ile tekrar karşımıza çıkıyor.

Günden güne gelişen teknoloji ve sosyal medya’nın kullanım alanı bildiğiniz üzere paralel bir yapı gösterir. Bu gelişen teknoloji ve farklılık yaratmak isteyen şirketler senkronize bir şekilde iş birliği yaparak ortaya oldukça farklı ürünler çıkarabilmekte. Bu tür etkileşimlerin en güzel örneklerinden biri olarak: geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Spectacles adlı Snapchat yapımı gözlükleri gösterebiliriz.

V1 Snapchat gözlüklerinin düşük işlevselliği göz önüne alındığında V2, gerçekten cihazı olması gerektiği seviyeye çekmiş durumda. Hafif lens tasarımı ve sualtı çekimine imkan veren bu yeni cihazın, V1’den çok daha başarılı bir iş çıkaracağını ön görmek hiç de zor değil. Spectacles V1’in 220.000 gibi fena olmayan bir rakam ile piyasaya girdiği düşünülürse bu yaz V2 varyasyonunun çok daha başarılı bir iş çıkaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik yaz temalı reklam tanıtım filmi ile doğru kullanıcı kitlesini çoktan belirlemiş durumda.

Su geçirmez özelliği ile dikkat çeken cihaz video anlamında 1216 x 1216 piksel ile kayıt yapabilirken, fotoğraf konusunda ise 1642 x 1642’lik bir performans sergileyecek. 150 Dolarlık fiyatı ile 3 Mayıs’ta piyasa sunulacak cihazın en büyük eksisine gelirsek; Snapchat bencil bir davranışta bulunarak gözlük ile çekilen fotoğraf ve videoların Instagram gibi mecralar da doğrudan paylaşılmasını desteklemiyor.