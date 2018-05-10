Bloomberg'de çıkan haberlere göre 505 milyon dolarlık ekstra kazancı ile Evan Spiegel, Elon Musk'ın neredeyse 5 katı hisse geliri elde etmiş durumda.

Snapchat’in baş mimarı Evan Spiegel, genç yaşında dünyanın sayılı zenginlerinden biri olma yolunda hızlı adımlarla zirveye tırmanmaya devam ediyor. Bloomberg’de çıkan haberlere göre Evan Spiegel'ın son dönemde hızla yükselerek, kazandığı ücret bazında Google'ın CEO’su Sundar Pichai’yi geride bıraktığı belirtildi.

Genç girişimci, gelir anlamında çağımızın en büyük girişimcilerinden Elon Musk’tan dahi yüksek bir gelir akışına sahip. Yine de Snapchat’in durdurulamaz gelişiminden ve popülerliğinden payını sonuna kadar alan Evan Spiegel’in geride bıraktığı isimlere bakıldığında çağımızın oldukça ilginç değerlere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Resmi rakamlarla 2017 yılında kazandığı ekstra gelir 505 milyon dolar civarında olan Spiegel, iki dev ismi neredeyse 4'e katlıyor. Google'ın Ceo'su Sundar Pichai hisse geliri olarak yılda 144 milyon dolar kazanırken, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise sene itibariyle 150 milyon dolar gibi bir gelir elde etmiş durumda. Gözler, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan 28 yaşındaki Spiegel'de olduğu kadar geride bıraktığı isimlere de çevrilmiş durumda.