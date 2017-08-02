Instagram'ın Kullanımı, Hikayeler Özelliğinden Sonra Arttı!

Hikayeler özelliğinden önce de oldukça popüler olan Instagram, Snapchat'ten kopyaladığı özellikle çok daha popüler hale geldi.

Instagram, kopyalamadan önce de kendi özellikleriyle oldukça popülerdi ve insanlar, bu uygulamanın içinde vakit harvamayı seviyorlardı. Gelen "Hikayeler" özelliğiyle de popülerliğini katlamaya devam etti ve haliyle insanların uygulamanın içinde geçirdikleri vakitler de artmaya devam etti.

Bu yazın başlarından itibaren 250 milyondan fazla kullanıcı, Hikayeler özelliğini kullanabilme şansına sahip oldu. Ayrıca Instagram, insanların uygulamanın içinde ne kadar vakit harcadıklarını söylüyor. 25 yaşın altındaki insanlar günde ortalama 32 dakika harcarken, 25 yaş ve üstündekiler 24 dakika kadar vakit harcıyorlar.

Ayrıca işletmelerin de Hikayeler özelliğine sahip olması, kullanımı artırıyor ve bu sayede insanlar işletmelerle çok daha fazla etkileşim halinde oluyorlar. Ayrıca kolayca mesaj dahi atabiliyorlar.

Instagram bunlara ek olarak, en çok kullanılan hashtagin #GOODMORNING olduğunu belirtti. Üstelik en çok kullanılan efektin de köpek efekti olduğunu açıkladı. İlerleyen zamanlarda Hikayeler özelliğinin 1 yaşında olmasından dolayı yeni çıkartmalar geleceği de duyuruldu.