Spotify, yeni satın aldığı internet hizmetiyle Shazam'ın yerine göz dikiyor. Facebook'tan sonra Spotify da, başka alanlarda zirvede yer almayı hedefliyor.

Spotify, Sonalytic isimli şirketi satın aldı. Sonalytic; şarkıları, karışık içeriği ve ses kliplerini işleyebilen ve telif hakkı korumalı eserlerle uyum içerisinde çalışan bir ses tanıma mimarisi sunmasıyla tanınıyor. Bu özellikler, Spotify ile fazlasıyla uyum içerisinde çalışıyor.

Spotify, Sonalytic projesi hakkında fazla detay paylaşmıyor. Spotify, Sonalytic'in ses saptama özelliğinin, kişiselleştirilmiş çalma listelerini iyileştirmek ve şarkıları mobil cihazlarla uyumlu hale getirme amacında kullanılacağına değinmekle yetiniyor.

Geçen yaz kurulan Londra merkezli Sonalytic, ticari açıdan büyük başarı elde edemese de, web tabanlı arayüzü ve pek çok kullanıcıya hitap edebilmesi ile teknoloji dünyasının beğenisini kazandı. Şirketin web sitesinde, "Tempodaki değişikliklere, arka plan gürültüsü filtrelemesine, ses tanımlamasına karşı yeni nesil bir yaklaşım geliştirdiği” açıklanıyor. Sadeleştirmek gerekirse uygulama sadece şarkıyı değil, aynı zamanda eserlerde bulunan müzikal kaynakları tanımlamak için de kullanılabilir.

Bazı bilişim otoritelerine göre Spotify'in, Sonalytic'i satın alması ve nimetlerinden faydalanmasının nedenleri arasında Shazam'ın özelliklerini kopyalamak. Şirketin diğer amacı ise kullanıcı geri bildirimine ve içeriğe dayalı müzik dinleme alışkanlıklarını geliştirmek olabilir. Makine temelli öğrenme tabanlı müzik teknolojileri de cabası.