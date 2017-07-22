Snapchat'in Özelliklerini Kopyalamak Yakında Hayal Olacak

Facebook'un Snapchat'in özelliklerini kopyalamasıyla darbe yiyen firma, Strong.Codes adlı kod kopyalamaya karşı engel olacak yazılımlar üreten ekibi istihdam etti.

Snap Inc. yakın bir zamanda karşı mühendislikten korunma konusunda uzmanlaşmış bir ekibi sessizce istihdam etti. Strong.Codes takımı SnapChat’e katılmadan önce bir ürünün nasıl kopyalanabileceğini yada yeniden yapılabileceğini öğrenmek için almaya engel olan bir yazılım geliştirmişti. Tabii bu daha önce diğer sosyal medya sitelerinin kendi özelliklerini taklit etmesiyle aynayı konyayı anlayan Snapchat’in yabancı olduğu bir kavram değil.

Firmalar, Snapchat’in kodunu trollemeden de kendilerine ait özellikleri geliştirebilirler. Fakat buna rağmen gösterdiği başarıdan olsa gerek Snap, Facebook ya da Instagram’a eklenen taklit özelliklerinden daha da ötesinde girişimlerle baş etmek zorunda kalıyor. Örneğin, Güney Kore’deki Snow, Snapchat’in birebir kopyasını uyarlıyor.

Snapchat’in ortağı Evan Spiegel Mayıs ayında yaptığı ilk kazanç bildirimi konferansında şöyle demişti: “Eğer üretken bir firma olmak istiyorsanız, insanların yaptığınız muhteşem işleri kopyalamalarından rahatsız olmamalı ve bu gerçeği özümsemelisiniz.” İmitasyon, bir çeşit ürününüzün öne çıkarılmasını sağlayan bir faktör olarak rol oynayabilir ama, Snap’in Strong.Codes ekibini istihdam etmesi, rakiplerinin taklit yapmalarını zorlaştıracağı anlamına geliyor.