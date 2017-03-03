Snapchat'in halka arz işlemini yapmasının ardından piyasa değeri uçtu. Peki şirket, bu değer ile hangi firmaların önüne geçti?

Dün yaptığımız haberimizde, Snapchat’in halka arz işlemi yaptığını ve bu işlemin Snapchat’in piyasa değerini inanılmaz düzeyde artırdığını belirtmiştik. Twitter gibi firmalara adeta fark atan Snapchat, piyasa değerinde dünyaca ünlü 9 şirketten daha iyi durumda. Bu şirketler arasında dünyaca ünlü sosyal medya devleri, otomobil firmaları ve uçak firmaları da var.

Yıllardır milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Snapchat'in hangi firmalardan daha fazla piyasa değeri var, gelin hep beraber görelim.

9) Twitter (piyasa değeri 11,20 milyar dolar)

Twitter, ilk çıktığı zamanlardaki o şaşalı günlerini arıyor. Elbette hepimiz Twitter'ın bu durumlara düşmemesini isterdik. Ancak, Facebook'un gücünü her yerde hissettirdiği internet dünyasında tutunabilmesi çok zordu zaten.

8) Ferrari (piyasa değeri 12,46 milyar dolar)

Dünya üzerindeki zenginliğin sembollerinden olan Ferrari de Snapchat'e karşı pek varlıklı değil. Snapchat, bunca zamanlık bekleyişinin meyvesini çok sağlam aldı.

7) Best Buy (piyasa değeri 14,08 milyar dolar)

Amerikalı elektronik eşya mağazası olan Best Buy, tıpkı ülkemizdeki Teknosa, Media Mark gibi faaliyet gösteriyor. Kendi alanında sağlam paralar kazanan şirket, sosyal medyanın gücüne ne yazıkki yetişemiyor.

6) Seagate (piyasa değeri 14,44 milyar dolar)

Birçoğunuzun duyduğunu düşündüğüm Seagate, en ünlü donanım markalarından birisi. Bilgisayarlar için depolama birimleri üreten Seagate, Snapchat'in piyasa değerinin çok altında kalmış şirketlerden.

5) Hershey (piyasa değeri 16,57 milyar dolar)

Amerika'da özellikle bayanların kilo almasının en büyük sebeplerinden olan Hershey's, ülkemizde etkin olmasa da dünyanın en ünlü çikolata üreticilerinden birisi.

4) Viacom (piyasa değeri 16,73 milyar dolar)

VIACOM, dev medya kuruluşudur. Televizyon, sinema ve oyun alanına ilerleyen ve Paramount, Dreamworks gibi firmaları satın alan VIACOM da piyasa değeri olarak Snapchat'in altında kalan firmalardan.

3) Hilton (piyasa değeri 19,18 milyar dolar)

Biz daha çok Paris Hilton ile tanıyoruz bu ismi. Ancak, dünyanın en büyük oteller zincirinden birisidir Hilton. Ülkemiz de dahil, dünyanın dört bir yanında otelleri bulunan Hilton'un en prestijli otel firmalarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

2) American Airlines (piyasa değeri 23,05 milyar dolar)

Amerika'nın 9 farklı havalimanından, yurt içi ve yurt dışına, 50'den fazla ülkeye 330'dan fazla noktaya seferler düzenleyen şirket dünyanın en büyük havayolu firmalarından birisi. Ancak bunlar bile Snapchat'in kazancından fazlasını sağlayamıyor.

1) United Continental (piyasa değeri 23,06 milyar dolar)

Amerika'nın bir başka devasa uçak firması. 23,06 milyar dolarlık piyasa değeri olmasına rağmen Snapchat'e ulaşması için daha çok çalışması gerekiyor.

Görüldüğü gibi hiç biri bir Snapchat değil. Snapchat, yalnızca bir günde piyasa değerini %51 oranında artırarak, son zamanların en karlı açılışına sahne oldu. Şirket şu anda 36 milyar dolar piyasa değeri yapmış durumda fakat bir şeyi daha belirtelim: Snapchat bu değer ile son derece başarılı olsa da 395.23 milyar dolar piyasa değeri bulunan Facebook'un hala arkasında. Anlayacağınız sosyal medya devi, uzun yıllar yerinden sarsılmayacak gibi duruyor. Google'ın da içinde bulunduğu Alphabet'in ise 574,31 milyar dolarlık piyasa değeri bulunuyor.