Snapchat'in Sosyal Medyada Büyük Tepki Çeken Makyajlı Madam Curie Filtresi

Snapchat Dünya Kadınlar Günü'ne özel yayınladığı filtrelerden biriyle eleştirilerin odağı oldu.

Snapchat, önlenemez yükselişi ve rakipleri tarafından kopyalanan özellikleri ile sosyal medya yazılımları arasında çok önemli bir yere sahip oldu.

Firmanın yazılım içine kullanıcılara sunduğu filtreler her zaman sevildi, eğlenceli şekilde tanımlanıp hoş karşılandı. Ülkemizde bir çok sosyal medya fenomeni artık Snapchat sayesinde istediği üne kavuşuyor. Filtreler her ne kadar bu kişiler tarafından çok kullanılmasa da, firma için tüm filtreler aslında ciddi bir itibar konusu. Snapchat, daha önce yayınladığı Bob Marley filtresiyle ırkçılık eleştirilerine maruz kalmıştı. Yayınlanan ve sevilen filtrelerin çoğu özellikle kadınlara yönelik olup fazlasıyla makyaj içekli olması sebebiyle sürekli eleştirildi.

Kullanıcı kazanmak için saldırgan tavrından vazgeçmeyen Snapchat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de özel hazırladığı 3 yeni filtreyı kullanıcıların beğenisine sundu. Ressam Frida Kahlo, aktivist Rosa Parks gibi önemli kadınların imajlarını filtreleyerek beğeni topladı. Ancak Nobel Fizik ödüllü biliminsanı Marie Curie’nin makyajlı filtresiyle eleştirilerden kaçamadı. Hatta aşağıdaki gibi günümüz bilim kadınları tarafından bu eleştiriler diğer platformlara taşındı.

“Harcadığın emeği görüyoruz @Snapchat fakat neden Madam Curie filtrene makyaj yaptın?”

Bu durumun Snapchat’ın yönetim kadrosunda sadece bir kadının çalışmasıyla ortaya çıkacak fikir eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Ancak söz konusu filtreler hala kullanılabilir durumda. Ne olursa olsun Snapcahat’in böyle hassas konularda dikkat etmesi ve eleştirilere tatmin edici cevaplar vermesi gerekir.

Siz de filtrelere göz attıysanız eğer, düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Madam Curie’nin şu kafa açıcı sözüyle yazımızı bitirelim:

“İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.”



