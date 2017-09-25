Snapchat'in Yeni Filtreleri Gökyüzünü Değiştirecek!

Snapchat "arttırılmış gerçeklik" yani "augmented reality" ile ilişkili filtrelerine bir yenisini ekliyor. Snapchat'e gelen yeni filtrelerle birlikte, gökyüzünü değiştirebileceksiniz!

Snapchat'in "arttırılımış gerçeklik" yani "augmented reality (AR)" ile desteklenen filtreleri bir süredir oldukça popüler. İsterseniz "Bitmoji" ile yaptığınız avatarı gerçek dünyaya getirebildiğiniz, isterseniz dans eden bir sosisli sandvici odanızın istediğiniz yerine koyabildiğiniz bu filtrelere ise bir yenisi ekleniyor. Şimdilik "Gökyüzü Filtreleri" ya da "Sky Filters" olarak adlandırılan bu filtreler, üzerinizdeki gökyüzünü değiştirmenizi sağlıyor.

Açık bir gökyüzünü, akşamüstü, gece ve hafif kırmızımsı bir gökyüzüne çeviren bu filtreler, geldiğinde muhtemelen oldukça popüler filtrelere dönüşecektir. Tabii muhtemelen arka kamerayla uygulanabilir olduğunu düşündüğümüz bu gökyüzü filtreleri, videolarda nasıl bir sonuç verecek onu zaman gösterecek. Ancak aşağıdaki resmi görsellerden bu filtrelere bir ilk bakış atabilirsiniz.

Bu filtrelerin gelmesiyle birlikte, Snapchat kullanıcılarının favori filtrelerinden biri olmaya aday gibi gözüküyor. Muhtemelen Snapchat bu filtreleri bir sonraki güncellemeyle birlikte kullanıma sokacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Gökyüzü filtrelerini sevdiniz mi?