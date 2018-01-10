Snapchat’in Yeni Güncellemesi Büyük Tepki Çekti

Bazı kullanıcılar güncelleme sonrasında uygulamayı silmeye karar verdi.

Instagram, ‘’ hikayeler’’ özelliği kullanılmaya başladıktan sonra, Snapchat kullanıcılarının da sayısı oldukça azalmıştı. Kalan aktif Snapchat kullanıcılarının da çoğunluğu, yeni güncelleme yüzünden uygulamayı kaldırmaya başladı. Bazı kullanıcılar güncelleme sonrasında kaldırılan ‘’hikayeler’’ bölümü geri alınmadıkça uygulamaya geri dönmeyi düşünmüyor.

Yeni güncellemenin yapılması aslında ani bir karar değil. Kasım ayında Snapchat güncellemenin haberini ‘’tamamen yeni bir Snapchat oluşturacağız’’ diyerek vermişti. Ancak tamamen değişen Snapchat uygulamasına kullanıcılar twitter üzerinden büyük tepki gösterdi.

"Yeni güncellemede yeni olan ne var? Bence çok çirkin olmuş."

"5 yıl boyunca Snapchat kullanmak oldukça zevkliydi. Yeni güncellemeden nefret ettiğim için uygulamayı kaldırıyorum."

"Üzgünüm ama yeni güncelleme bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Güncellemenin bazı şeylerin kullanımını kolaylaştırması gerekirken tam tersi oldu. Sonuç olarak, Snapchat eski haline dönene kadar kullanmayı düşünmüyorum."

Snapchat’in zaten kullanıcı sayısının düşmesine, bu yeni güncellemede kaybettikleri kullanıcılarda eklendiğinde işlerin firma için oldukça kötüye gittiğini söyleyebilirim. Yakın zaman içerisinde firmanın, nasıl bir yol izleyeceği ise oldukça merak konusu. Peki, sizce bu tepkilerden sonra Snapchat güncellemeyi iptal edip eski sürümünü geri yükleyecek mi?