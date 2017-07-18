Snapchat, yeni getirdiği çoklu-snap özelliği ile 60 saniyelik uzun snapler çekmeyi mümkün kılıyor.

Snapchat, içerdiği birçok kısıtlamaya rağmen kullanıcılarının oldukça keyifli vakit geçirdiği bir uygulama. Yeni gelecek özellik ile zaman kısıtlamaları biraz daha genişleyecek ve kullanıcılar, 60 saniyelik snapler oluşturabilecekler.

Teknik olarak hala 10 saniyelik snapler çekmeye devam edeceksiniz. Ancak 10 saniyelik snapinizi çektikten sonra kayıt butonuna basmaya devam ettiğinizde 6 taneye kadar 10 saniyelik snaplerinizi hiç durmadan kaydetmeye devam edecek. Böylece anı yakalamaya çalışırken zaman sınırlarına daha az sıkışacaksınız ve paylaşmak istediğiniz anın iki snap arasında kaybolmasına engel olacaksınız. Takipçileriniz ise, snapler her zaman kronolojik olarak izlendiği için paylaşımlarınızı ard arda görerek sanki 60 saniyelik tek bir snapmiş gibi izleyecek.

Elbette insanların daha fazla kayıt yapmasının en kolay yolu sınırlamaları kaldırmaktır. Ancak bahsettiğimiz uygulamanın Snapchat olduğu ve ruhunda anlık paylaşımlar yapmak olduğunu düşündüğümüzden bu sınırları hoşgörüyle karşılıyoruz. Gelecek güncelleme, sınırları genişletmek için güzel bir adım.

Çoklu-snap özelliği şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunuldu ancak yakın zamanda Android cihazlara da gelmesini bekliyoruz.