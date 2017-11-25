Yeni formatla birlikte reklamverenlerin daha zengin içerikli ve etkileşimli reklam hazırlamalarına imkan tanınıyor.

Snapchat bu hafta kullanıcıları daha çok bağlamak, bakmadan geçmelerine engel olmak için iki yeni reklam sistemini devreye soktu. Bugüne kadar uygulamada reklamlar büyük oranda kısa videolardan oluşuyordu. Videolar, bir hikayedeki son klipten sonra ya da ‘Keşfet’ içeriği esnasında ortaya çıkıyorlardı. Aynı zamanda sponsorlu ‘Lensler’ bölümünde de ürün tanıtımı reklamları yer alıyordu. Reklamcılar artık ‘Promosyon Hikaye’ ya da ‘AR Deneme’ reklamlarını bir araya getirme seçeneğine sahipler.

Reklamcılar, ‘Promosyonlu Hikayeler’ bölümünde üç adetle on adet arasında resimden oluşan daha kapsamlı bir reklam ya da herhangi bir snapchat hikayesi gibi çalışan reklam videoları oluşturabilecekler. Bu reklamlar ülke çapında bir günlüğüne yayınlanacaklar ve aynı zamanda sponsorlu içerik olarak etiketlenecekler. Örneğin bugün Amerika’daki kullanıcılar HBO’nun ‘Promosyonlu Hikayeler’ bölümünde HBO’da izlenen dizi ya da filmlerden derlenmiş altı adet resim bulunuyor.

AR Trial reklamları, Snapchat’in sponsorlu 3 boyutlu ‘Dünya Lensleri’nin daha aktif versiyonları olma özelliğini taşıyorlar. Snapchat Eylül ayında ‘3D Dünya Lensleri’ uygulamasını başlatmıştı. Eğlenceli olmakla birlikte fonksiyonel olmayan bu bölümde ‘Blade Runner’ ve ‘Bud Light’ gösterimi yapılmıştı. Örneğin Bud Light Lenslerinde istediğiniz herhangi bir yüzeye yerleştirebileceğiniz bir ‘AR Bud Light’ makinesi bulunuyordu. Fakat AR Trial reklamları ise, satılan ürüne daha iyi bir bakışı sunmayı amaçlıyor. BMW’nin yeni ‘AR Trial’ reklamında firmanın X2 aracını izlediğiniz kamera merceklerindeki alana konumlandırabilecek, ve sonra da etrafında gezebilecekisniz. Hatta rengini bile değiştirebileceksiniz.

Snapchat Inc. 3. çeyrekte pek etkileyici bir performans sergileyememişti. Sadece 4.5 milyon yeni kullanıcı kazanabilen firma, gelecek yıl daha çok kullanıcı çekme konusu üzerinde yoğunlaşacağını söylemişti. Bu çalışmalar arasında uygulamanın yeniden tasarlanmış Android versiyonu ve uygulamanın geneli üzerinde yapılmış belirgin bazı yenilemeler yer alıyor. Bu değişikliklerin bazıları uygulamanın sunduğu tüm şeyleri keşfedebilmeyi kolaylaştırmaya yönelik. Tabii bu tip yeni reklam formatlarıyla da Snapchat’le çalışan firmaların da gönlünü kazanmayı hedefliyor firma.