Yeni tasarımına kavuşan Snapchat uygulaması, henüz yayınlanmadan firmanın gelirlerinde ciddi kazançlar sağladı.

Bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecek olsa da Snapchat yeni tasarımını yayınlamaya hazır noktada. Fakat daha yayınlanmadan bile yeni tasarımın nimetlerinden faydalanmaya başlamış gibi görünüyor firma. 4. çeyrekte ve 2017 yılı sonu kazançlarıyla ilgili açıklamasında Snap Inc. 2016 yılından bu yana en yüksek kullanıcı artışını yaşadığını belirten firma, son çeyrekte %5'lik günlük kullanıcı artışı yaşanarak, toplam günlük aktif kullanıcı sayısının 187 milyona ulaştığını bildirdi. New York Borsası'nda çalkantılı bir başlangıç yaşayan firma, kazanç bildiriminin açıklanmasından sonra 2016 yılına oranla %72 oranında bir gelir büyümesi kaydetti.

Facebook'un bölünmüş haberler kaynağına yönelik testinde yayıncı sayısında büyük düşüşler yaşanırken, Snapchat'te ise durum tam tersi yönde gerçekleşiyor. Uygulamanın ilk testinde 'Keşfet' bölümünden içerik paylaşan yayıncıları, eski tasarıma oranla paylaşılan içeriği görüntüleyen kullanıcı sayısında %40'lık bir artış gördü. Firmanın CEO'su Evan Spiegel yaptığı açıklamada 35 yaşın üzerindeki kullanıcılarda görülen artışın aynı zamanda yeni tasarımın kullanılabilir olduğu bölgelerde de görüldüğünü söyledi fakat, bu büyümenin ne oranda olduğuna dair somut rakamlar belirtmedi.

Snapchat yeni tasarımın 2018 yılının ilk çeyreğinde tüm kullanıcılara gönderileceğini söylüyor. Bu da demektir ki söz konusu değişiklik Mart ayı sona ermeden gelecek. "Yayın aşamasının henüz başlarında olmakla birlikte, uygulamamızın yeni tasarımının yeni kullanıcı kazandırma yönünde bir potansiyele sahip olduğu konusunda iyimseriz. Tahmin edileceği üzere topluluğumuzun yeni tasarıma alışması biraz zaman alacaktır fakat genel itibariyle ilk sonuçlardan memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu tasarımı yılın ilk çeyreğinde tüm topluluğa göndereceğimizi belirtmek isterim" dedi Spiegel.