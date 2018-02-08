Snapchat, kullanıcıların kendi Snapchat Lens'ini, uygulamanın popüler AR özelliklerine eklemelerini sağlıyor. Bu araç, evlilik töreni, parti ya da diğer etkinlikler için kişiye özel grafik oluşturulmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Yavru köpek yüzü ve dans eden hot dog görmekten sıkıldınız mı? Snapchat şimdi kullanıcıların kendi arttırılmış gerçeklik lensleri yapmalarına imkan veriyor. 8 Şubat'ta 'Kendi Lensini Oluştur' uygulamasını başlatan Snapchat, kullanıcıların kendi Snapchat Lens'ini, uygulamanın popüler AR özelliklerine eklemelerini sağlıyor. Bu araç, evlilik töreni, parti ya da diğer etkinlikler için kişiye özel grafik oluşturulmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Snap Inc.'ın yaptığı açıklamaya göre parti ve etkinlikler için tasarlanan bu araç, bugünden itibaren Web'de ve iOS'te kullanılmaya başlanacak. Android versiyonu ise henüz hazırlanmadı. Snapchat bu seçeneği öncelikle Amerika'daki kullanıcılara sunuyor. Daha sonra ise dünya çapında yaygınlaştırılacak. Bununla birlikte bu kişiye özel filtreler ücretsiz olmamakla birlikte, fiyatları 10$'dan başlıyor.

Araçta aynı zamanda fırça, italik, parlak, dereceli, gökkuşağı ve Old English gibi ekstra yazma seçenekleri de bulunuyor.

Peki kendimize özel bir Snapchat Lens'i nasıl hazırlarız?

Bu araca erişmek için iki yol var: Birincisi, snapchat.com/create adresine gitmek. Mobil kullanıcılar ise ayarlara giderek, 'filtreler ve lensler'i seçip, aynı araca ulaşabilirler (daha önce de belirttiğimiz üzere, mobil seçeneği şu an itibariyle sadece iOS için mevcut. Android versiyonu yakında çıkacak).

Lens oluşturma aracına girdikten sonra, seçeneklerden bir şablon seçiyoruz. Daha sonra hazırlamak istediğimiz AR lenslerini farklı yazı seçenekleriyle özelleştirebiliyoruz. Snapchat'te lens tasarımcısı özelliğinden önce de olan fotoğraf ekleme seçeneği de buradan kullanılabilir.

Lens tasarımı bittikten sonra lensin ne zaman söz konusu etkinlik için gösterime gireceğini belirlemek için saat ve konum giriyoruz. Snapchat'in seçenek olarak sunduğu alan, bulunduğunuz yerden bir kaç bina ötesine kadar olan bölgeyi kapsıyor.

Tasarım bittikten ve zaman ve konum ayarlandıktan sonra, kontrol etmeye geliyor sıra. Snapchat'in söylediğine göre lensin tüm etkinlik için görüntülenebilir olduğundan emin olmak için başlangıçtan en az üç saat öncesinde kontrol etmek gerekiyor.