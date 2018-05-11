Snapchat'in Yeniden Dizayn Edilmiş Tasarımı iOS'ta

Geniş kitlelerce kullanılmasına rağmen son zamanlarda zor günler geçiren Snapchat, kötü izlenimini silmek için iOS için yeni bir tasarımı devreye soktu.

Zor günler geçirmesine rağmen her yaştan kullanıcıya hitap etmesi sayesinde Elon Musk'tan bile daha fazla kar sağlayan Snapchat, son günlerdeki kötü izlenimleri bir kenara bırakmak için tasarımını değiştirme kararı aldı.

Değişiklik şu an için yalnızca iOS'a çıktı. Geçtiğimiz sene, görsel tasarım eleştirmenleri hikaye paylaşma özelliğindeki yenilikleri oldukça sevmemişti. Bu yüzden olaya kronolojik açıdan bakacak olursak Snapchat, eski tasarımlarına bazı yönlerden geri dönüyor.

Snapchat'in yeni tasarımları şirketin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Şirketteki yenilikler ilk çeyrekte onların daha fazla insana hitap etmesini sağlamış olsa da, işin garip tarafı kişi başına kazandıkları miktar daha da azaldı. Ayrıca daha çok kişinin oluşturduğu Android sürümünü bekleyenlerin bir süre daha beklemesi gerekecek çünkü şirket henüz Android tasarımını ne zaman piyasaya süreceğini henüz açıklamadı.