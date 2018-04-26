Snapchat, gelirini artırmak ve platformu reklamverenler için daha cezbedici hale getirmek için atlanamaz reklamlar üzerinde çalışıyor.

Facebook’la olan yarışında her zaman yenilikleri kendisi yapmasına rağmen kazananın hep rakipleri olduğunu gören Snapchat, sayısı iyice azalan kullanıcılarını çileden çıkarma ihtimali yüksek olan yeni bir reklam politikasını test ediyor. 6 saniyelik atlanamayan reklamlar çıkarmayı amaçlayan şirket, bu hamlesiyle gelirlerini biraz olsun artırmayı amaçlıyor.

Kullanıcı sayısının düşüklüğünden dolayı reklamverenler tarafından pek tercih edilmemeye başlayan Snapchat, bu olayın önüne geçmek için reklamverenlere yeni tavizler vermeye çalışıyor. Bunun için şirketin son girişimi “Reklamlar” test edilecek. Mayıs ayının ortalarında test edilmeye başlayacak bu yeni politika, kullanıcılarının kaç reklama dayanabileceği gibi bazı testler yapacak.

Nisan ayında markaların reklam hesaplarına özel olarak “shoppable” lensler getiren şirket, bu sayede Instagram’da olduğu gibi şirketlerin ürün satışları yapmasına olanak tanımıştı. Daha önce Instagram’ın Snapchat’ten özellik çaldığını gördük ancak bu olayla birlikte Snapchat, Instagram’da olan bir özelliği kendine entegre etmişti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde 350 milyon dolar zarar eden şirket, daha sonrasında yeniden bir toparlama sürecine girdi. Şu sıralar kendi seyrinde ilerleyen Snapchat yeni atlanamayan reklamlarla gelirini kısa vadede artıracak olsa da, bu olayın uzun vadede platforma nasıl yansıyacağı merak ediliyor.