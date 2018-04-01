Snapchat Paskalya Festivaline Özel Etkinlik Başlattı

Pokemon Go oyununa benzeyen etkinlik Snapchat kullanıcılarını dışarı çıkartmaya ve yumurta toplamaya teşvik ediyor.

Hepinizin bildiği üzere yapılan arayüz güncellemeleri sonrasında Snapchat, kullanıcılarından büyük tepki gördü ve bir kısmı uygulamayı kullanmayı bıraktı. Yaşanan durumlardan sonra kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak isteyen Snapchat, Paskalya Festivaline özel yumurta toplama etkinliği başlattı.

Özel etkinlik ilk çıktığı dönemde büyük beğeni toplayan ve milyonlarca insan tarafından oynanan Pokemon Go’ya büyük oranda benziyor. Telefonunuzun gps’ine bağlanan etkinlik uygulaması sizleri gezerek gizli yumurtaları bulmaya ve toplamaya teşvik ediyor. Snap Map isimli uygulamadan çıkan paskalya yumurtaları alışveriş merkezleri, havaalanları ve parklar gibi yerlerde oldukça sık rastlanıyor.

Daha önce Pokemon Go’da olduğu gibi paskalya yumurtası avı Türkiye’de yapılamıyor. Muhtemelen sanal sunucular aracılığıyla ülkemizden de paskalya avına katılmak mümkün olabilir. Ancak üyelerinin büyük bir kısmını kaybeden Snapchat’in getirmiş olduğu etkinliği ABD ve Kanada’yla sınırlı tutması diğer ülkelerde gerçekleşen kayıpları önemsemediği anlamınada geliyor olabilir.

Toplanan altın yumurtalar 5 normal yumurtalar 1 puan veriyor ve etkinlik boyunca kullanıcılar puan bazında birbiriyle yarışacak. Son olarak siz istemedikçe arkadaş listenizde olmayan Snapchat kullanıcıları konumunuzu göremiyor, hatta dilerseniz hayalet moduna geçerek konumunuzu arkadaşlarınızdan da saklayabilirsiniz.