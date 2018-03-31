Snapchat, Personellerini İşten Çıkararak Tasarruf Edecek

Popüler fotoğraflı mesajlaşma uygulaması Snapchat'in ana şirketi olan Snap Incas, düzenlediği iki ayrı elemeyle personellerinin %7’sini işten çıkardı.

Son dönemde Snapchat firması için işler pek yolunda gitmiyor. Snap Inc. 2017 yılı içerisinde 824.8 milyon dolar gelir bildirdi ve 3.4 milyar dolarlık net zarar gördü. Snapchat ise bu zararlar sonrasında çözümü çalışanlarının %7’sini işten çıkarmakta buldu.

İşten çıkarmalar sonrasında firma, 25 ila 35 milyon dolar arasında tasarruf etmeyi hedefliyor. İşten çıkarılan çalışanlarsa gerçekleştirilen 2 ayrı eleme oturumu sonrasında belirlendi. Bu tasarrufun yaklaşık 10 milyon doları kıdem tazminatı ödemelerine harcanacak. Ayrıca popüler mesajlaşma uygulaması firması, Santa Monica'daki merkezine taşındığında ofisin mevcut kiraları 25 ila 35 milyon dolar arasında artacak.

İşten çıkarmalar başta çok büyük bir sorun gibi görünsede, 19.5 milyar dolarlık şirket tarafından Cuma günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan açıklamalara göre o kadar da kötü bir durum söz konusu değil.

Firma yetkilileri yaşanan durumu ufak bir tasarruf hareketi olarak değerlendiriyor. Snapchat firmasının en büyük önceliği yapısal değişiklikleri yansıtmak ve stratejik önceliklerinde değişikliğe gitmek. Snap Inc. CEO'su Evan Spiegel, ilk bakışta hedefleri uzun vadeli göründüğü halde 2018 içerisinde gerçekleşmeye başlayacağını söyledi. Son olarak ilerleyen günlerde firma hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi bekleniyor.