Snapchat, kadına şiddete özendiren “Rihanna’ya tokat” reklamını yayınladıktan sonra, Rihanna başta olmak üzere dünya genelinde tepki topladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Snapchat’te yayınlanan, kadına ve genel olarak insana karşı şiddete özendiren reklam için tepki gösterdi. Rihanna ve Chris Brown’un yer aldığı bir oyunun reklamını yayınlayan Snapchat, kadına veya bir erkeğe şiddeti meşrulaştıran bir reklam filmiyle büyük tepki çekti.

Rihanna’nın son derece sert ifadeler sarf etmesine neden olan bu reklam, Snapchat’e ağıra patlayacak gibi duruyor. “Cehalet demeyi çok isterdim ama biliyorum o kadar da aptal değiller” diye açıklama yapan Rihanna, Snapchat’in bu reklamı farkında olmadan yayınladığına inanmadığını söyledi.

Snapchat üzerinde yayınlanan reklam, Rihanna’ya tokat atmak ya da Chris Brown’a yumruk atmak isteyip istemediklerini soran Be Its Rather isimli mobil oyuna özeldi. 2009 yılında Rihanna’nın erkek arkadaşı olan ünlü şarkıcı Chris Brown, şarkıcıya son derece sert bir şekilde şiddet uygulamış ve pişkin tavırlar sergilemeye devam etmişti. Rihanna’nın belki de en zor dönemleri olan bu dönemlere atıfta bulunan kadına şiddeti “eğlence” malzemesi haline getiren oyunun reklamını yapan Snapchat, Rihanna dışında bu reklamı gören diğer kişiler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Bu olayların ardından Snapchat’ten bir açıklama geldi. Bir Snapchat sözcüsü yaptığı açıklamada, “Reklam, reklamcılık yönergelerimizi ihlal etmesine rağmen gözden geçirilmiş ve onaylanmış” dedi. Snapchat, bu noktada Rihanna’dan özür dilese de, Rihanna bu özrü kabul etmeyi reddetti ve “Bunu cehalet olarak adlandırmak isterdim ama biliyorum o kadar da aptal değiller” diyerek tepkisini gösterdi.

Bu olayın ardından The Verge’e konuşan Snapchat, “Bu reklam iğrenç ve asla platformumuzda görülmemeliydi. Çok üzgünüz, inceleme sürecimizde korkunç bir hata yaptık. Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz, böylece bir daha asla gerçekleşmeyeceğinden emin olabilirsiniz” dedi.

Rihanna’nın konuyla ilgili yaptığı tam açıklama şu şekilde:

“Şimdi Snapchat'in zaten benim favori uygulamam olmadığını biliyorum. Sadece karışıklığın hangi noktada olduğunu anlamaya çalışıyorum. Cehalet demeyi çok isterdim ama o kadar da aptal olmadıklarını biliyorum. Kasten şiddet kurbanlarına utan verici bir şeyi canlandırmak için para harcadın ve bir şaka yaptın. Bu konu aslında benim kişisel duygularım hakkında değil. Bunu yapmış olmak geçmişte şiddet yaşayan tüm kadın, erkek ve çocukları hayal kırıklığına uğrattı. Yazıklar olsun.” dedi.

İnsanlar Snapchat’i Terk Ediyorlar

Rihanna’ya yapılan bu iğrenç reklamın ardından zaten düşüşte olan Snapchat, iyiden iyiye kötü bir sürece girdi. Yatırımcılardan da desteğini kaybetmeye başlayan Snapchat, tek bir günde hisse senedi fiyatlarında yüzde 5 gibi çok büyük bir düşüş yaşadı. Yalnızca kadına değil her türlü şiddete karşı tepki gösteren Rihanna, Snapchat’in bu özrünü telafi etmesi için çok daha fazla uğraşması gerektiğini söylüyor.

Bu süreçte Rihanna’yı haklı bulan binlerce insan platformu terk etmeye başladı. Düşüşten çıkmak isteyen Snapchat’in böyle olaylarla gündeme gelmesi hiç de hoş bir durum değil.