Snapchat, Satamadığı Gözlüklerden 40 Milyon Dolar Zarar Etti!

Snapchat, büyük bir hevesle girdiği gözlük piyasasında istediği beklentiyi alamadı. Şirket, 300.000 gözlükle zarara doğru gidiyor.

Snapchat, Facebook’un liderlik ettiği diğer sosyal medyalar ile mücadele etmeye çalışırken, her geçen gün yeni kayıplar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Verge’de yayınlanan bir haberde, şirketin satılmamış cihazlardan dolayı 40 milyon dolar zarar ettiği açıklanmıştı. Bu fiyat Snapchat’in elinde satılmamış 300.000 çift gözlük olduğu anlamına geliyor.

Şirket, zararın sebebini “aşırı stok rezervleri” olarak açıkladı. Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel’in de kısa süre önce yaptığı açıklamada 150.000 adet gözlüğün satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu itirafın ardından The Information’ın yayınladığı bir rapor bu sayıyı doğruladı.

Aslında Snapchat bu sürece girmeden önce önünde büyük bir örnek bulunuyordu. Google’da zamanında Google Glass’e çok yüklenmiş, ancak gerekli ilgiyi bir türlü toplayamamıştı. Dünyaca ünlü sosyal medya devi, Snapchat ile bu işleri götürebileceğini düşünmesine rağmen, ne yazık ki başarıya ulaşamadı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Snapchat havluyu atmamaya kararlı. Şirket, artırılmış gerçeklik gözlüğü için çalışmalarına devam ediyor.

Tüm bunlar olurken bir kez daha Wall Street beklentilerini karşılayamayan şirket, saatkşj ticarette %17’lik bir gerileme daha yaşadı. Bence Snapchat’in gözlükten önce düşünmesi gereken başka olaylar var. Şirketin önlenemeyen düşüşüne bir dur demek için yeni formüller bulunmalı. Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.