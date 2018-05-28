Snapchat, Sese Tepki Veren İlk Filtresini Kullanıma Sundu

Snapchat, gelen tüm tepki ve uyarılara rağmen yeniliğini sürdürüyor. Şirketin son yeniliği, sosyal medya camiasında bir ilki gerçekleştirdi.

Snapchat, kendini gün geçtikçe geliştirip yeniliyor. Snapchat, bildiğiniz gibi birçok eğlenceli efekte ve çeşitli filtrelere sahip. Eskiden yalnızca hareketlere tepki veren filtreler artık sesleri de algılamaya başladı.

Snapchat'te kısa bir süredir bulunan mesajlaşma uygulamasıyla birlikte sese de tepki veren bir filtre sistemi geldi. Yüzünüzü kaplayan hayvan maskesi duyduğu seslere göre hareket ediyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz Sky Whales efekti kadar etkileyici olmayan bu yeni filtre, yine de Snapchat ve diğer uygulamalar için bir ilki başarmış durumda. Şirket, gelecek günlerde sese tepki veren daha çok yeni filtreyi de piyasaya sürmeyi düşünüyor. Snapchat'in bu hamlesinin ardından önümüzdeki günlerde Facebook ve elbette ki Instagram'dan da bu tarz yenilikler görmeyi bekliyoruz.