Snap Inc., bir süredir satışa sunduğu Spectacles gözlüğünün yeni versiyonunu çok daha gelişmiş özellikler ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi desteğiyle getiriyor.

Bildiğiniz gibi Snapchat, kendi bakış açınızdan 15 saniyelik harika anları kaydederek bir Snap olarak gönderebileceğiniz kameralı güneş gözlüğü Spectacles'ı bir süre önce satışa sunmuş ve özellikle gençlerden olumlu geri dönüşler almıştı. Şimdi ise Snapchat, bu gözlüğüyle arttırılmış gerçeklik teknolojisini birleştirmek için çalışıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Snapchat'in yeni gözlüğü, derinlik algısına sahip kamerası sayesinde ortamı çok daha iyi bir şekilde tanıyarak arttırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanacak ve çekeceğiniz Snap'lere üç boyutlu çeşitli nesneleri eklemenize imkan tanıyacak ancak bu destek sadece Snap'lerle sınırlı olmayacak. Ortaya çıkan bir çalışma da Snapchat'in yeni gözlüğüyle birlikte bu 3 boyutlu nesneleri gözlüğün camına yansıtacağını yani gözlüğü takan kişinin de bu nesneleri görebileceğini gösteriyor.

Snapchat'in özellikle son dönemlerde ortaya çıkan drone projesi gibi detaylarla birlikte yazılımdan ziyade yeni nesil teknolojilerle ilişkin donanımlara da ilgi gösterdiğini görüyoruz. Aslında bu bir anlamda, Snapchat'in yani Snap Inc.'nin gelecekte bir sosyal ağdan daha öte bir şirket olacağını gösteriyor.